Climathon, sfida tra 13 team per rigenerare ex area Combi

(ANSA) - TORINO, 12 NOV - Il Climathon, la maratona mondiale di idee sul clima non si fa fermare dal Covid e sbarca online, dove oltre 70 partecipanti da un centinaio di città, suddivisi in 13 team, si sfideranno per presentare la miglior proposta dal punto di vista ambientale per la rigenerazione dell'area olimpica ex campo Combi di Torino. La quinta edizione dell'evento è in programma il 13 e 14 novembre e le 'nature based solutions' che verranno presentate contemplano, ad esempio, orti urbani, insetti impollinatori, tetti verdi e corridoi per la mobilità sostenibile.

"Una manifestazione unica nel suo genere - sottolinea l'assessore comunale all'Ambiente Alberto Unia - che stimola studenti e cittadini a individuare progetti e soluzioni innovative per mitigare l'impatto dei cambiamenti climatici in ambito urbano. Una sfida impegnativa che l'amministrazione si è strutturata ad affrontare approvando il Piano di Resilienza Climatica".

Per l'assessore all'Innovazione Marco Pironti il Climathon "si conferma un'iniziativa formativa e divulgativa importante in grado di portare le sfide urbane nei programmi universitari, grazie alla consolidata partnership con Environment Park e con gli atenei torinesi. Un impegno concreto e un'esperienza di valore per il futuro di questi ragazzi e del nostro territorio".

La squadra vincitrice affiancherà il gruppo di progettazione dell'area di Università e Politecnico di Torino, per sviluppare la proposta e realizzarla. (ANSA).