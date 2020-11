Barbero racconta Giovanna d'Arco al Grattacielo Intesa Sanpaolo

(ANSA) - TORINO, 12 NOV - Giovanna d'Arco è la protagonista della seconda lezione dello storico Alessandro Barbero al Grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino, stasera alle ore 18 in diretta streaming su group.intesasanpaolo.com.

Gli incontri, curati da Giulia Cogoli, rientrano nel tradizionale calendario culturale autunnale del Grattacielo e quest'anno sono incentrati sulle donne nella storia. Dopo il primo appuntamento su Santa Caterina da Siena, quello di stasera racconterà un'altra figura emblematica per il coraggio di rompere le regole. I contemporanei di Giovanna d'Arco non accettavano l'idea che una donna potesse avere capacità profetiche e diventare il tramite della voce di Dio. Ma per Giovanna la volontà superiore era di vederla vestita da uomo, con i capelli corti, e a cavallo con la spada in pugno a combattere i nemici della Francia. Una missione che riuscirà a compiere, anche se alla fine sarà proprio il suo rifiuto dei ruoli e degli abiti femminili a costarle la vita.

La lezione conclusiva di Barbero sarà giovedì 19 novembre alle ore 18. (ANSA).