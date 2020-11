Ultimo aereo 'Balilla' originale, partono lavori di restauro

(ANSA) - CASALE MONFERRATO (ALESSANDRIA), 11 NOV - L'aereo Balilla Ansaldo A.1, appartenuto al casalese Natale Palli, sarà restaurato. In questi giorni iniziano i lavori ritenuti "di somma urgenza" e verrà attivata una raccolta fondi per finanziare il progetto. La decisione è del Comune di Casale Monferrato (Alessandria), proprietario del velivolo che ha 102 anni.

L'aereo è uno dei due esemplari rimasti dei 274 costruiti tra il 1918 e il 1925, l'unico ancora completamente originale. Donato dalla famiglia Palli al Comune, nel 1922 venne sistemato nel Museo Civico, all'interno del Palazzo Langosco, poi affidato nel 2011 in comodato alla Provincia autonoma di Trento; è esposto nel Museo dell'Aeronautica Gianni Caproni.

Nel maggio 2019 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra la Provincia autonoma di Trento e il Comune di Casale Monferrato per la conservazione, valorizzazione e restituzione del velivolo. Ora il sindaco di Casale, Federico Riboldi, ha dato il consenso per procedere con le prime azioni ritenute di somma urgenza per fermare il degrado dello storico aereo (ANSA).