Scontri Torino diventano reggae, canzone sui social

(ANSA) - TORINO, 11 NOV - "Vieni qua a Torino e poi capisci.

Ora che la piazza veste Guccci, rivolta nelle piazze è un fuggi fuggi ACAB (All Cops Are Bastard, ndr) per la vita rest in peace Stefano Cucchi". Sono entrati nel testo di una canzone gli scontri nel centro del capoluogo piemontese dello scorso 26 ottobre, durante la manifestazione contro le misure anti Covid.

In queste ore sta circolando sui social, e su Youtube, un pezzo reggae del collettivo 'Torino Bass Culture', in cui si usano parole dure per raccontare quanto accaduto. Sempre sul web, intanto, circolano due nuovi appelli per altrettante manifestazioni, sempre contro il lockdown. Il primo appuntamento è per sabato, alle 17, in piazza Castello.

"Non è una manifestazione di categoria, ma la protesta pacifica del popolo", dicono gli organizzatori, gli stessi che il 26 ottobre manifestarono in modo pacifico e ordinato in piazza Vittorio. ll secondo appuntamento sempre in piazza Castello, ma per domenica alle 15: 'Tutte le categorie d'impresa scendono in piazza', recita il volantino. (ANSA).