Lavoro: Città Metropolitana, 15 assunzioni tempo determinato

(ANSA) - TORINO, 11 NOV - La Città metropolitana di Torino assumerà 15 persone a tempo determinato per un anno. Il bando, che prevede contratti di formazione lavoro, scade il 10 dicembre. Le domande vanno fatte online attraverso il sito dell'ente, cliccando sul link riferito alla compilazione della domanda. Non saranno invece accettate domande consegnate a mano o inviate con altre modalità.

I profili cercati sono quelli di assistente sociale, architetto, ingegnere, e istruttori direttivi di ragioneria, in ambito ambientale, in edilizia, nell'ambito degli impianti elettrici, della viabilità, della statistica. E ancora, specialista in programmazione economica, istruttore amministrativo o contabile, istruttore di elaborazione dati, perito industriale in ambito ambientale.

Informazioni e moduli per le domande sono alla pagina http://trasparenza.cittametropolitana.torino.it/bandi-di-concors o, per ulteriori chiarimenti ci si può rivolgere all'Ufficio concorsi della Città metropolitana. (ANSA).