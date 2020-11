In Piemonte 100 ricoveri in meno, ma 84 morti

(ANSA) - TORINO, 11 NOV - I ricoveri dei pazienti con Covid segnano oggi un rallentamento in Piemonte, ma non in terapia intensiva, dove il numero cresce di 15 (contro il +13 di ieri), negli altri reparti invece l'incremento è stato di 75 (contro il +175 di ieri). Il totale è di 340 ricoverati in terapia intensiva, 4790 negli altri reparti. Sale il numero dei decessi: 84, dei quali 16 registrati oggi.

I nuovi casi di positività sono 2953 (ieri 3659) e continua a scendere la quota degli asintomatici, oggi al 35%. I tamponi processati sono 13578 (contro i 15812 di martedì).

Le persone in isolamento domiciliare sono 55.224, i nuovi guariti sono 1350. Tutti i dati sono ricavati dal bollettino dell'Unità di crisi regionale. (ANSA).