Embraco: domani tavolo al Mise in videoconferenza

(ANSA) - TORINO, 11 NOV - È convocato per domani alle 11 al Mise - in videoconferenza - il tavolo Italcomp, il polo del compressore che nascerà dall'unione deIl' Acc di Borgo Valbelluna a Mel (Belluno) e delI'ex Embraco di Riva di Chieri (Torino). All'incontro, che sarà presieduto dalla sottosegretaria Alessandra Todde, sono stati invitati a partecipare il ministero del Lavoro, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, la Regione Piemonte, la Regione Veneto, la sindaca di Torino, il prefetto di Torino, i sindaci di Borgo Valbelluna e di Riva presso Chieri, Whirlpool, il curatore fallimentare di Ventures Maurizio Gili, il Commissario di Acc, Maurizio Castro, Invitalia e le organizzazioni sindacali.

