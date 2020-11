Droga a Torino, 20 arresti Polizia e sequestrati 11 kg

(ANSA) - TORINO, 11 NOV - Con il nuovo lockdown si sta ripresentando il fenomeno delle le consegne di droga a domicilio a Torino. Lo confermano i 20 arresti in una settimana, il sequestro di oltre 11 chili di droga e di 30 mila euro da parte della polizia. La sostanze sequestrate in questi giorni avrebbero fruttato agli spacciatori circa 380 mila euro. Tra gli arrestati, oltre una coppia di italiani che in via Reiss Romoli avevano in casa 4,2 chili di marijuana e quasi due chili di cocaina, un 43enne marocchino proprietario di un negozio di telefonia in piazza Bengasi a Moncalieri (Torino). A casa sua gli agenti hanno scoperto 660 grammi di cocaina pura in pietra e 15 mila euro. Poco dopo, i cani poliziotto Naik e Kira hanno scoperto, in uno egli armadi del negozio, 10 panetti di hashish ed altri 115 grammi di cocaina pura, oltre a un bilancino di precisione. L'esercizio commerciale è stato sottoposto a sequestro.

Oltre alle sostanze stupefacenti più note aumenta in città la richiesta di quella che viene chiamata 'eroina dei poveri': a Porta Palazzo la polizia ha arrestato due pusher che avevano ben 170 pasticche di revotril e 2 boccette di metadone. (ANSA).