'Drive trhough' test rapidi quasi pronto a Continassa

(ANSA) - TORINO, 11 NOV - Procedono i lavori, iniziati pochi giorni fa, per l'allestimento nel parcheggio davanti all'Allianz Stadium della Juventus, nell'area della Continassa a Torino, del primo 'drive-through' per tamponi rapidi del Piemonte.

Al termine delle operazioni in corso sarà possibile eseguire nel piazzale, senza dover scendere dall'auto, migliaia di test antigenici al giorno.

Dopo il tampone, si dovrà aspettare quindici minuti per il risultato. Nel caso di positività si dovrà procedere con il tampone molecolare, il cui esito verrà consegnato due giorni dopo. (ANSA).