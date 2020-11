Covid: Torino, su mezzi pubblici affluenza media del 25%

(ANSA) - TORINO, 11 NOV - Dall'inizio del nuovo lockdown, a Torino, l'utilizzo dei mezzi pubblici "è andato via via scemando e oggi siamo a un dato medio di passeggeri pari al 25%, anche per la metro, con punte del 40% solo sulle linee 4 e 18". A illustrare i dati in Commissione consiliare, l'amministratore delegato di Gtt Giovanni Foti che, guardando al futuro e al momento in cui la circolazione tornerà libera, e soprattutto con una riapertura delle scuole, ha auspicato che "si possa tornare a una capienza dell'80%, perché se verrà mantenuto il 50% non si riuscirà a gestire al meglio il servizio". (ANSA).