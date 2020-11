Covid: sindaco Domodossola, in rsa assistenza a rischio

(ANSA) - DOMODOSSOLA, 11 NOV - Nella Casa di Riposo di Domodossola è "a rischio l'assistenza infermieristica e l'esito dei tamponi arriva con eccessivo ritardo". Lo sostiene il sindaco Lucio Pizzi in una lettera all'Asl del Verbano Cusio Ossola.

''I tamponi vengono effettuati regolarmente da molte settimane - scrive Pizzi - ma c'è necessità di riscontri tempestivi per tutelare al meglio i fragili ospiti della struttura. A ciò si aggiunge l'ombra di un'altra insostenibile criticità, la carenza di personale sanitario, ampliata dall'offerta di vantaggiosi contratti di assunzione da parte della sanità pubblica in virtù della situazione emergenziale. Di questo passo la struttura rischia, a breve, di non poter più garantire la dovuta assistenza infermieristica agli ospiti". Il sindaco di Domodossola, infine, chiede che "che venga assolutamente evitato di sottrarre anche un solo altro operatore sanitario alla nostra Casa di Riposo, nell'ottica di salvaguardare con la massima attenzione le fasce più deboli e più esposte all'aggressività del virus''. (ANSA).