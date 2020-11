Covid, morto medico famiglia in pensione ad Alessandria

(ANSA) - ALESSANDRIA, 11 NOV - In pensione da circa due anni, continuava a curare alcuni pazienti del quartiere Cristo, ad Alessandria. Giorgio Drago, medico di famiglia di 70 anni, è morto dopo essere stato contagiato dal Covid. Una quindicina di giorni fa era stato ricoverato all'ospedale di Alessandria e poi trasferito in Rianimazione ad Asti, ma non ce l'ha fatta. "Era un medico eccezionale", lo piangono oggi gli abitanti del rione.

"Una figura di riferimento che viene a mancare - aggiunge Roberto Mutti, titolare della farmacia sotto il suo vecchio studio -. Era medico da quando aveva 25 anni e quando era un militare visitava le persone del quartiere al pomeriggio. Ha fatto il medico per tutta la vita". Era arrivato ad avere più di 2500 mutuati.

"Ho perso un amico, caro come un fratello, un collega medico di famiglia che è stato di esempio per tutti, nel lavoro, nello studio, impegno professionale e scientifico, nella famiglia e coi figli - dice Mauro Cappelletti, presidente dell'Ordine dei medici della provincia di Alessandria -. Tanto dolore per lui e per loro. Tanta stima ai miei colleghi che in silenzio continuano il loro lavoro quotidiano di assistenza ai loro pazienti, tra telefono, visite su appuntamento, WhatsApp, email, certificazione e tracciamento. In un clima di disinformazione televisiva mentre alcuni di loro, sul lavoro, pagano di persona.

Altri due medici di famiglia del Novese sono attualmente ricoverati per Covid. A loro i miei auspici di farcela". (ANSA).