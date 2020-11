Covid: esperto,in spettacolo crisi maggiore per tribute band

(ANSA) - TORINO, 11 NOV - Il Covid colpisce gravemente anche gli artisti e il mondo dello spettacolo in Piemonte. "Un annus horribilis, eccetto la parentesi estiva di pochi eventi nei paesi di montagna e delle nostre valli. A complicare il quadro provvede l'informazione confusa del tutti contro tutti", dice Valerio Liboni, leader dello storico gruppo pop 'I Nuovi Angeli' e produttore discografico di Erminio Macario.

Per Margherita Fumero, volto storico del 'Drive In' di Mediaset, "a fine pandemia ci sarà una gran voglia di intrattenimento, con la gente pronta a ballare per strada come nel Dopoguerra. Prevedo una forte ripartenza: giovani intenti a divertirsi, anziani ia godersi gli anni restanti. Vinceranno i prezzi migliori secondo una ripresa economica che parte dal basso e dalla quantità per fare cassa".

Secondo Lele Boccardo, giornalista e critico musicale "il mondo delle tribute-band, nate per amore dei grandi della canzone, soffre la crisi maggiore. Tutta gente che suona per scelta, passione e professione, ora impossibilitata a trarre reddito dalla propria arte garantendosi sostentamento e futuro".

Infine, per Maurizio Scandurra, giornalista esperto in showbusiness "servono misure più incisive rispetto alle briciole del Decreto Ristori e Ristori Bis. Moltissime partite iva di lavoratori dello spettacolo rischiano di fermarsi al 2020".

