Cinghiali: Confagri, riprendere caccia, rischio peste suina

(ANSA) - TORINO, 11 NOV - Riprendere in fretta l controllo dei cinghiali anche per evitare la diffusione della peste suina.

E' l'appello di Confagricoltura Piemonte che giudica "eccessivamente restrittiva" l'interpretazione delle misure in materia di caccia disposte dal Dpcm del 3 novembre, "che di fatto azzera le operazioni di controllo della fauna selvatica".

Per Confagricoltura "è necessario un approccio realistico al problema, senza preclusioni ideologiche, nell'esclusivo interesse di tutelare le coltivazioni agricole, la fauna selvatica e la popolazione.

Le autorità tedesche - informa Confagricoltura - hanno approvato un progetto di legge che modifica la legislazione nazionale in materia di caccia, protezione della natura e armi, autorizzando l'uso di tipi di mirini progettati per il tiro di notte per contrastare la diffusione della peste suina africana (PSA) tra i cinghiali" In Germania il totale dei casi è salito a 117, l'ultimo a fine ottobre in Sassonia. "Dobbiamo evitare che il contagio si diffonda ai nostri territori - afferma il presidente di Confagricoltura Piemonte, Enrico Allasia - rafforzare i controlli per tutelare la biosicurezza, applicando le linee guida della Commissione europea, contenendo le enormi popolazioni di cinghiali che sono portatori sani della peste suina". (ANSA).