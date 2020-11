Università: rettore, Torino cresce anche in emergenza Covid

(ANSA) - TORINO, 10 NOV - A sei giorni dalla chiusura delle immatricolazioni l'Università di Torino ha già superato il numero di iscritti dello scorso anno, nonostante le difficoltà legate all'emergenza Covid. Lo sottolinea il rettore di Unito, Stefano Geuna, in occasione della presentazione di una ricerca sulla dad, in diretta streaming con il ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi.

"Quest'anno - ha spiegato Geuna - i dati provvisori sulle immatricolazioni confermano un incremento degli iscritti a nostro Ateneo. Siamo già oltre il 6% in più, il che significa che senza considerare gli ultimi giorni abbiamo già circa 1300 studenti in più rispetto all'anno scorso".

"Al di là del fatto che l'offerta formativa della nostra Università continua a convincere - ha aggiunto - questo dato, che è in linea con quello nazionale, conferma che giovani riconoscono il valore dell'Università anche come modo per riuscire a vivere un momento difficile come l'attuale pandemia.

E' un segnale di fiducia in un Ateneo ritenuto di eccellenza, ma anche una conferma del riconoscimento del valore della formazione in un momento così difficile". (ANSA).