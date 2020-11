Scuola: Ferraris di Settimo vince concorso Findomestic

(ANSA) - TORINO, 10 NOV - La squadra dell'Istituto Galileo Ferraris di Settimo Torinese è la vincitrice della settima edizione della competizione nazionale di educazione finanziaria Findomestic Camp. Il progetto dei ragazzi del Galileo Ferraris si è distinto tra 8 squadre finaliste nel concorso che ha chiuso il programma di cultura del risparmio PerCorsi Young grazie al quale Findomestic, la società di credito al consumo del gruppo Bnp Paribas, ha coinvolto più di 1.000 istituti in tutta Italia e oltre 36.000 studenti.

Il filo conduttore dei progetti Findomestic Camp 2019-2020 è stato "La Scuola del Futuro" che i giovani studenti hanno dovuto ideare e costruire seguendo le tappe di un vero e proprio progetto aziendale: dalla raccolta della documentazione, all'analisi della solidità fino a un format accattivante e innovativo per la sua presentazione. La giuria, formata da esperti Findomestic e riunitasi presso lo Student Hotel di Firenze con i ragazzi delle classi finaliste collegati da remoto, ha premiato il progetto di Settimo Torinese, coordinato dal docente Pasquale Angotti che ha realizzato un progetto dedicato alla struttura della scuola che dovrebbe essere costruita con materiali riciclati, lastre di vetro per la luce naturale e un impianto fotovoltaico sul tetto. Previsti anche spazi dedicati al relax, ma anche movimento e sostenibilità con le cyclette per docenti e studenti.

"Siamo molto soddisfatti - commenta l'amministratore delegato di Findomestic Chiaffredo Salomone - del successo e dell'interesse che Percorsi Young ha riscosso in un'edizione segnata dall'emergenza Covid e che ha visto, anche a livello organizzativo, il superamento di sfide impegnative". (ANSA).