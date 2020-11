Politecnico Torino, parte il 12 novembre Biennale Tecnologia

(ANSA) - TORINO, 10 NOV - Si apre giovedì 12 novembre la prima edizione di Biennale Tecnologia, la manifestazione organizzata dal Politecnico di Torino dopo il successo del Festival della Tecnologia del novembre 2019. Saranno Francesca Bria e Bruce Sterling a tenere le due lezioni inaugurali alle 17:30, a seguire andrà in scena il concerto Play Gershwin. Fino al 15 novembre 2020, più di 260 relatori da tutto il mondo si alterneranno durante gli oltre 140 incontri che saranno fruibili, gratuitamente, in live streaming sul sito www.biennaletecnologia.it grazie a una piattaforma implementata ad hoc dal Politecnico.

Biennale Tecnologia si presenta quindi come un appuntamento stabile nel panorama torinese, nazionale e internazionale - in alternanza con Biennale Democrazia - per ampliare lo sguardo alle molteplici facce della tecnologia, in particolar modo in una congiuntura storica come quella che stiamo vivendo. Per la trasmissione in streaming degli appuntamenti Biennale Tecnologia ha scelto di non appoggiarsi ai grandi network internazionali, ma di stipulare una partnership strategica con un soggetto tecnologico di grande prestigio del territorio piemontese: il consorzio TOP-IX (Torino Piemonte Internet eXchange). (ANSA).