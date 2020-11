Nuovo balzo contagi in Piemonte, aumentano ricoveri

(ANSA) - TORINO, 10 NOV - Tornano a salire, dopo il calo di ieri, i contagi da Coronavirus in Piemonte. Nelle ultime 24 ore l'Unità di crisi regionale segnala 3.659 nuovi positivi, rispetto ai 2.876 di ieri, e 64 decessi, sei dei quali verificatisi oggi. In calo la percentuale degli asintomatici, il 39%. I tamponi processati sono stati 15.812.

Non si ferma la crescita dei ricoverati: in terapia intensiva sono 325, 13 in più rispetto a ieri, quelli negli altri reparti 4.715 (+175). Le persone in isolamento domiciliare sono 53.795.

Dall'inizio della pandemia, il Piemonte ha registrato 4.742 decessi e 104.314 contagi. (ANSA).