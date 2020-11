Nuovo arresto per il pusher della Rivoli 'bene'

(ANSA) - TORINO, 10 NOV - Arrestato per spaccio durante il lockdown della scorsa primavera, è di nuovo finito in manette il pusher 25enne della Rivoli 'bene'. In un appartamento la polizia, che lo ha seguito dopo averlo notato a bordo di un'auto di lusso, aveva nascosto 68 grammi di hashish, 24 di marijuana e 900 euro in contanti.

La perquisizione è proseguita nel sottotetto del palazzo, dove stati rinvenuti un chilo e mezzo di marijuana, 9 panetti di hashish per quasi un chilo di sostanza, 10 grammi di cocaina, 2 bilancini di precisione, materiale vario utile al confezionamento delle dosi. A casa del giovane, in corso Torino a Rivoli, gli agenti hanno rinvenuto altri 3.700 euro in contanti di dubbia provenienza e dell'hashish in barattolo.

(ANSA).