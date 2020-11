''In Tribunale a Verbania si lavori in presenza''

(ANSA) - VERBANIA, 10 NOV - Al Tribunale di Verbania si lavori in presenza. Lo ha ribadito oggi l'Ordine degli avvocati di Verbania, che ha chiesto che la federazione sindacale Confsal-Unsa ritiri la diffida nei confronti del presidente del Tribunale e della procuratrice capo di Verbania per la mancata disposizione del lavoro da casa per il personale.

La scelta di lavorare "in presenza" viene dunque condivisa dagli avvocati del foro verbanese che ribadiscono la specifica realtà del tribunale provinciale, la necessaria ed essenziale attività che il "sistema giustizia", al pari di medici e infermieri, è chiamato a compiere in questo momento. (ANSA).