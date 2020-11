Evade dai domiciliari per la seconda volta, arrestato

(ANSA) - TORINO, 10 NOV - La polizia ferroviaria ha arrestato alla stazione di Torino Porta Nuova un 51enne di origini albanesi, ma residente a Bollate (Milano), per evasione.

Dall'identificazione dell'uomo è infatti emerso che doveva trovarsi agli arresti domiciliari, misura cautelare emessa lo scorso agosto dal gip di Milano, per il reato di stalking nei confronti di alcuni vicini di casa.

Il 51enne, con alle spalle numerosi precedenti penali, era già stato denunciato dai carabinieri di Bollate per evasione a settembre. Durante la perquisizione è stato trovato in possesso di 790 euro in contanti, di cui non è stato in grado di giustificare la provenienza. (ANSA).