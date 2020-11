Dpcm: ristoratori alessandrini, pronti a disobbedienza

(ANSA) - ALESSANDRIA, 10 NOV - Sessanta fra ristoratori e commercianti di Alessandria si dicono pronti a disubbidire alle chiusure imposte dall'ultimo Dpcm. E hanno scritto al sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco (Lega) per chiedergli "un'ordinanza per farci aprire. Altrimenti promettiamo disobbedienza fiscale e al Dpcm da giovedì". La protesta prevede anche un presidio davanti agli uffici comunali.

"Caro sindaco - si legge nella lettera -, ci difenda. Faccia come il suo collega Matteo Camiciottoli, primo cittadino di Pontinvrea (Savona). Ci aspettiamo da lei un'iniziativa forte: vorremmo che emettesse un'ordinanza alessandrina che lasci aperti tutti noi esercenti. Sappiamo benissimo che una sua ordinanza non ha la stessa potenza di un Dpcm e che lei potrebbe avere problemi, ma cosa le costerebbe? La sua poltrona? Perderebbe il lavoro? Sarebbe il benvenuto tra noi che lo abbiamo già perso, senza alcuna ragione e fondamento scientifico".

Se non otterranno soddisfazione, i commercianti alessandrini coinvolti nell'iniziativa promettono protetse: "Disobbedienza fiscale, disobbedienza al Dpcm, stazioneremo davanti agli uffici comunali tutti i giorni. Non potete multarci tutti". (ANSA).