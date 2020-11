Cimice asiatica, al Piemonte ristori per meno di 7 milioni

(ANSA) - TORINO, 10 NOV - Nella ripartizione degli indennizzi per i danni alle coltivazioni provocati dalla cimice asiatica al Piemonte sono stati destinati 6 milioni e 797 mila euro, a fronte del 12 milioni e 122 mila euro documentati dalle istruttorie regionali. "Purtroppo le risorse stanziati - fa notare la Confagricoltura regionale - non saranno sufficienti a coprire l'80% dei danni come prevede la normativa al riguardo".

Nel 2020 saranno attribuiti 4 milioni e 325 mila euro, nel 2021 e 2022 saranno distribuiti 1 milione e 236 mila euro per ciascuna annualità "L'intera vicenda dell'emergenza cimice asiatica - dichiara Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Piemonte - ha evidenziato le criticità dell'attuale sistema di indennizzi.

Riteniamo che sia ormai indifferibile e urgente la revisione del quadro normativo in materia e per questo chiediamo alla Regione e al Governo di intervenire per individuare un meccanismo che consenta un completo ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole".

Da quest'anno per contrastare la proliferazione della cimice asiatica sono state lanciate vespa samurai, come previsto dal piano nazionale d lotta biologica al parassita. "Nell'estate scorsa, in alcuni siti campione del territorio piemontese - ricorda chiarisce Ercole Zuccaro, direttore di Confagricoltura Piemonte - sono stati effettuati i lanci e i primi effetti sulle coltivazioni si potranno osservare il prossimo anno, quando l'insetto si sarà riprodotto in modo tale da poter contenere la popolazione della cimice". (ANSA).