Vino: all'asta 'barolo solidale' ottenuto da vigna storica

Prima l'acquisto della prestigiosa vigna 'Cascina Gustava' a Grinzane Cavour (in provincia di Cuneo), situata sotto il castello sede dell'Enoteca regionale. E adesso, dopo la vendemmia, la produzione di un vino barolo unico, proveniente da vitigni storici, che nel 2021 sarà venduto all'asta in beneficenza per iniziative sociali. Una vendita 'en primeur', cioè prima dell'imbottigliamento e della commercializzazione. Il vino completerà poi l'invecchiamento in cantina e sarà consegnato agli acquirenti a conclusione del processo.

L'iniziativa è stata voluta dalla Fondazione Crc di Cuneo con Scuola enologica di Alba e Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, oltre al centro Enosis Meraviglia dell'enologo Donato Lanati.

Nelle scorse settimane la Scuola enologica ha consegnato alla Fondazione Crc una parte delle uve vendemmiate, provenienti da ceppi tra i 30 e i 70 anni di età: vinificati 65 quintali di uve, in modo differenziato, con la consulenza di Lanati, enologo di fama internazionale. "Operazione unica nel suo genere con cui Fondazione Crc realizza un prodotto di altissima qualità, offre nuove occasioni di alta formazione per i giovani studenti e genera importanti ricadute sociali per il territorio - spiega Giandomenico Genta, presidente della Fondazione di Cuneo -. È una grande emozione pensare che le uve siano già nei tini e abbia così preso avvio il lungo percorso che porterà alla nascita di un Barolo di grande valore sotto molteplici aspetti".

