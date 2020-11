Natale: nasce sito e-commerce di soli panettoni artigianali

(ANSA) - TORINO, 09 NOV - Primo sito di e-commerce dedicato esclusivamente ai panettoni preparati dai migliori artigiani Il lancio, in vista del Natale 2020, arriva dai promotori della rassegna "Una Mole di panettoni' costretti quest'anno dall'emergenza Covid a una formula diversa, senza pubblico.

Nasce cosi www.unamoledipanettoni.com/ dove si potrà trovare "un'accuratissima selezione di piccole produzioni artigianali" realizzate dai "professionisti del settore della pasticceria che utilizzano solo lievito madre e ingredienti naturali".

L'e-commerce dei panettoni non si fermerà al periodo natalizio: i promotori puntano "a destagionalizzare sempre di più il prodotto". Nel 2021 sono in programma eventi primaverili ed estivi dedicati alla colomba, al panettone salato e all'aperitivo, al panettone estivo con il gelato nei luoghi di villeggiatura Ma resta il concorso con la novità del giurato popolare tra gli esperti che il 28 novembre, all'Hotel Principi di Piemonte di Torino, giudicheranno i migliori panettoni nelle 4 categorie: tradizionale scuola milanese (senza glassa), tradizionale scuola piemontese (basso con glassa), panettone creativo e, infine, panettone salato.

Il giurato popolare sarà nominato in base al numero dei 'like' sul repost delle foto dei panettoni in concorso pubblicate sulla pagina Facebook della rassegna. (ANSA).