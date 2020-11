Meteo: alta pressione almeno fino al 20, ma nebbie e nuvole

(ANSA) - TORINO, 09 NOV - Alta pressione in Piemonte e su tutte le regioni alpine almeno fino al 20 novembre. E' la previsione di Smi (Società Meteorologica Italiana). E' previsto solo qualche "passaggio nuvoloso nel fine settimana", ma il tempo non sarà spesso soleggiato su pianure e collina, per la presenza di nuvole basse e nebbie. "Temperature stazionarie prevede Smi - con massime intorno ai 15 gradi o inferiori nelle zone più nuvolose e nebbiose".

Oggi la rete meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha registrato una massima di 20.8 gradi a Montaldo Scarampi (Asti), 20.7 a Santena (Torino). Nel centro del capoluogo piemontese il termometro è arrivato a 18.7 gradi, tre decimi in più rispetto alla massima di domenica.

In assenza di piogge e venti è destinata ad aumentare la concentrazione di Pm10, anche se la riduzione del traffico per le misure anti-Covid potrebbe limitare la diffusione di polveri sottili. (ANSA).