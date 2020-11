Cocaina e machete, arrestati spacciatori nei boschi

(ANSA) - PREDOSA (ALESSANDRIA), 09 NOV - Spacciavano droga nei boschi vicini all'autostrada A26, nella zona di Predosa (Alessandria). Quattro uomini - tre marocchini e un italiano - sono stati arrestati dai carabinieri di Alessandria e Acqui Terme per spaccio e detenzione illegale di armi. Avevano più di mezzo chilo di cocaina purissima pronta da distribuire sul territorio e dei machete che servivano per muoversi più agilmente fra le piante.

Avevano scelto quell'area per lo spaccio, perché ritenuta area "proficua" e sicura, alla fine dell'estate scorsa.

L'arresto è avvenuto in flagranza, la droga rinvenuta vale oltre 50 mila euro. (ANSA).