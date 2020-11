Basilica Sant'Andrea Vercelli, colonnina crolla da guglia

(ANSA) - VERCELLI, 09 NOV - Una colonnina di circa un metro di altezza si è staccata da una guglia sulla sommità della basilica di Sant'Andrea di Vercelli. Il distacco è avvenuto nelle scorse settimane, ma è stato segnalato solo in questi giorni.

Si tratta di un nuovo episodio di distacco di frammenti dall'abbazia di Vercelli, che l'anno scorso aveva festeggiato gli 800 anni dalla sua fondazione; già in passato erano franati a terra pezzi di intonaco e frammenti di mattoni, a cui avevano fatto seguito interventi di ripristino e messa in sicurezza.

Il nuovo crollo non è passato inosservato a La Rete, gruppo di cittadini e associazioni vercellesi, che da tempo denuncia una situazione di precarietà in cui versa la basilica di Sant'Andrea. La stessa Rete aveva prodotto nel 2014 un dossier sullo stato di salute della chiesa realizzato da docenti del Politecnico.

Dal canto suo, l'amministrazione comunale assicura che è stato appena approvato un progetto esecutivo da 2 milioni di euro, finanziato con fondi regionali, per il recupero e la messa in sicurezza dell'edificio, "e che presto - commenta il sindaco Andrea Corsaro - andrà in gara". (ANSA).