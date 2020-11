Ambiente: Torino approva Piano di resilienza climatica

(ANSA) - TORINO, 09 NOV - Il Consiglio comunale di Torino ha approvato, con 32 voti a favore e 2 astenuti, il Piano di resilienza climatica, il documento base con cui affrontare le sfide dei cambiamenti climatici e promuovere uno sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, sociale ed ecologico.

Il Piano, che analizza le vulnerabilità climatiche di Torino e i relativi rischi, propone una serie di azioni per migliore l'adattabilità della città ai cambiamenti climatici e mitigarne l'impatto.

Fra gli interventi proposti, l'incremento della forestazione urbana e delle alberate, di tetti e pareti verdi e di aree di drenaggio per gestire meglio le acque piovane e migliorare la vivibilità urbana, ma anche programmi di formazione per i tecnici comunali con l'obiettivo di diffondere la progettazione di soluzioni innovative.

Vengono anche ribaditi gli impegni già assunti dalla Città, come quelli contenuti nel Patto dei sindaci per il clima e l'energia, che prevedono esempio la riduzione del 40% delle emissioni di CO2 entro il 2030. "I cambiamenti climatici in atto - ha sottolineato l'assessore all'Ambiente, Alberto Unia - rappresentano una delle maggiori sfide da affrontare: i rischi per il pianeta e per le generazioni future sono enormi e ci obbligano a intervenire con urgenza per contrastarne l'impatto sulla nostra città". (ANSA).