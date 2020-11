Vandali in azione a Pragelato, danneggiato tavolo da picnic

(ANSA) - TORINO, 08 NOV - "Un atto vandalico, e squallido, che si commenta da solo: uno dei tavoli da picnic, installati quest'estate dall'Amministrazione Comunale in vari punti del paese per abbellire e favorire la permanenza dei turisti, è stato letteralmente divelto da vandali con un atteggiamento che non può che essere condannato senza appello". E' la denuncia di Giorgio Merlo, sindaco di Pragelato, dell'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea.

"Il tavolo, situato nella località Pattemouche lungo il Chisone in Val Troncea, adesso dovrà essere ripristinato con ulteriore costo per il Comune - aggiunge il primo cittadino -.

È ovvio che non possiamo installare telecamere di sorveglianza in tutti gli angoli del paese per prevenire il vandalismo. Per questo continuiamo a credere, e a sperare, che il buon senso e il civismo delle persone abbiano il sopravvento rispetto a questi gesti squallidi, irresponsabili e gravi con pesanti ricadute per tutta la comunità e i turisti che amano e frequentano Pragelato". (ANSA).