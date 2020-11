Canton Ticino serra controlli al confine col Piemonte

(ANSA) - VERBANIA, 08 NOV - Controlli più serrati, da domani, al confine tra Piemonte e Svizzera. La presidente del Consiglio di Stato del Canton Ticino, Norma Gobbi, ha chiesto di "verificare che coloro che vogliono entrare sul nostro territorio lo facciano effettivamente per un motivo di lavoro".

"Facciamo un invito ai datori di lavoro nei confronti dei propri collaboratori frontalieri a rispettare il nostro territorio - è l'appello della presidente Gobbi -. Il fatto che possono entrare per lavoro non significa che possono rimanere qui a fare attività che a casa loro sono proibite. E' un invito legittimo da parte del nostro territorio che chiede rispetto, ma anche una preoccupazione della nostra popolazione".. (ANSA).