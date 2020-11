Calcio: Lazio; Caceido ancora gol nel finale,'grazie Correa'

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - "Sono senza parole, un gol cosi' mi lascia senza parole": Felipe Caceido e' ancora il protagonista delle rimonte Lazio, col gol del pari con la Juve segnato al minuto 95. "Avevo sbagliato due palloni prima - dice a Dazn l'attaccante ecuadoriano, subentrato a Muriqi - e il terreno non buono mi aveva un po' scoraggiato: poi e' arrivata una grande giocata del 'Cucu' Correa, il gol e' suo...Ma questa squadra non molla mai, fino all'ultimo minuto" Caceido ha anche parlato di Immobile, fermato dalla Asl dopo la positivita' riscontrata dai test del campus Biomedico di Roma. "Siamo amici, sono sicuro che presto tornera' con noi, anche in un paio di giorni". (ANSA).