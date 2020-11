Ascom Vercelli lancia l'hashtag '#iostoconlacittà'

(ANSA) - VERCELLI, 08 NOV - Ascom-Confcommercio della provincia di Vercelli lancia l'hashtag '#iostoconlacittà' per invitare i vercellesi ad acquistare prodotti e generi alimentari nei negozi sotto casa, ma anche ad usufruire di beni e servizi da imprese locali. Tanti i cittadini che in queste ore, su Facebook, hanno aderito alla campagna rilanciando l'hashtag sulle proprie pagine personali.

L'appello che l'associazione commercianti rivolge ai cittadini, con lo slogan, è quello di entrare nei negozi che oggi possono stare aperti, ma anche entrare virtualmente in tutte quelle imprese che hanno dovuto chiudere, duramente penalizzate dalle misure restrittive, e incentivare gli acquisti locali. "Dobbiamo darci tutti una mano - commenta il presidente Ascom, Antonio Bisceglia -; è ora di dimostrarci solidali e uniti per aiutare le nostre imprese a sopravvivere". Intanto ieri sera a Trino i commercianti della città, insieme all'amministrazione comunale, si sono radunati in piazza, ognuno con una candela in mano e con cartelli "diritto al lavoro".

(ANSA).