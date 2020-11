Covid: Piemonte, +4.437 positivi e 45 morti

(ANSA) - TORINO, 07 NOV - In Piemonte sono 4437 i nuovi casi di positività al Covid (40% asintomatici) comunicati dall'Unità di crisi regionale, dopo l'esito di 17390 tamponi; i decessi 45, dei quali 6 registrati oggi.

Continua a essere stabile l'incremento dei ricoverati in terapia intensiva, +16 rispetto a ieri e ora in totale 284, mentre cresce la curva dei pazienti negli altri reparti, +251 per un totale di 4122.

Ieri erano stati comunicati 4878 casi positivi con l'esito di 21288 tamponi.

Le persone in isolamento domiciliare ora sono 47.083. (ANSA).