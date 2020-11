Covid: ginnastica alla scrivania, app per lo smart working

(ANSA) - TORINO, 07 NOV - Un'app per avvertire quando è tempo di fare esercizi fisici alla scrivania, senza ausilio di strumenti. Si chiama 'Sempre fitness' ed è scaricabile da qualsiasi de vice. Un utile aiuto in tempi di smart working sempre più diffuso, con le palestre chiuse per le norme anti-Covid e la mobilità molto limitata, mentre l'Oms lancia l'allarme per il rischio sedentarietà di adulti e ragazzi, foriera di danni alla colonna vertebrale, obesità, perdita della vista e depressione. L'app, in inglese e italiano, in via di sperimentazione da alcune grandi aziende italiane, permette, su qualsiasi device di venir chiamati nel corso della giornata. In tutto 7 minuti con esercizi capaci di risvegliare muscoli e tendini, avvallati dall'Oms e presentati dal professor Luciano Gemello, ricercatore e allenatore di campioni internazionali.

L'app è stata sviluppata da Kali Lab, leader europeo in piattaforme digitali complesse.

"Abbiamo cominciato a lavorare a questo progetto per le aziende due anni fa, in tempi lontani dal Covid - spiega Gemello - in tutto abbiamo sviluppato 2.000 video da 3 minuti e mezzo, scientificamente verificati, che il lavoratore può seguire in ufficio, incrementando benessere, produttività e concentrazione". (ANSA).