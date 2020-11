Botte e 'multe', pusher arrestati per estorsione e lesioni

(ANSA) - ALESSANDRIA, 07 NOV - Minacciavano i tossicodipendenti dopo avere gonfiato l'importo del denaro chiesto per le dosi. Sono stati arrestati dai carabinieri di Alessandria un nullafacente albanese di 28 anni e un operaio italiano di 41 per spaccio, estorsione pluriaggravata e lesioni personali aggravate. Le indagini sono iniziate ad agosto: i due, aiutati da almeno quattro persone ora denunciate, ricattavano dei tossicodipendenti, che da loro si rifornivano a credito di cocaina, gonfiando le somme dovute e minacciandoli. I debiti crescevano, si aggiungevano delle cosiddette 'multe' che raddoppiavano la cifra pattuita. Spesso ci sono stati violenti pestaggi; in una circostanza la vittima ha perso parzialmente la vista e ha riportato lesioni gravissime e permanenti.

L'operazione "Uova d'Oro è stata portata avanti dal nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale di Alessandria ed è iniziata a seguito di una denuncia della convivente di un libero professionista di 41 anni di un comune della provincia finito in ospedale, a cui sono stati estorti oltre 40 mila euro. (ANSA).