Asta Mondiale del Tartufo d'Alba, 21/a in diretta streaming

(ANSA) - TORINO, 07 NOV - In diretta streaming e senza pubblico, ma l'Asta Mondiale del Tartufo bianco d'Alba onora la tradizione e non si ferma neppure quest'anno. E' un evento benefico che in vent'anni ha raccolto 4,8 milioni di euro, che avrà, nella 21a edizione di domani (8 novembre), il suo cuore come sempre al Castello di Grinzane Cavour (Cuneo) in videocollegamento con Hong Kong, Mosca, Dubai e Singapore. Come ogni anno verranno battuti alcuni tra i migliori e pregiatissimi tartufi bianchi d'Alba.

Presentatrice dell'Asta sarà la conduttrice televisiva Caterina Balivo, affiancata dal giornalista e scrittore Paolo Vizzari e dallo storico "amico dell'Asta' Enzo Iacchetti, attore comico e storico presentatore del tg satirico di Canale 5, 'Striscia la notizia'.

L'edizione 2019 dell'Asta Mondiale ha raccolto complessivamente 420.000 euro devoluti in beneficenza, con il lotto finale di un tartufo da 1.005 grammi conquistato da un imprenditore di Hong Kong per 120.000 euro. Destinatari delle somme raccolte, l'Istituto "Mother's Choice" di Hong Kong, la Fondazione Nuovo Ospedale Alba Bra Onlus, il Dmitry Rogachev National Medical Research Center of Pediatric Hematology, Oncology and Immunology di Mosca e il World Food Future - Educate, discern, nourish a Singapore.

L'Asta è organizzata dall'Enoteca Regionale Piemontese Cavour, con il supporto di Regione Piemonte, Enit-Agenzia Nazionale Italiana del Turismo, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba e Centro Nazionale Studi Tartufo.

All'incanto lotti di Tartufo Bianco d'Alba, in abbinamento ai grandi formati dei vini dei produttori aderenti al Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani. (ANSA).