Covid: Piemonte 4878 positivi, oltre 21 mila tamponi

(ANSA) - TORINO, 06 NOV - Sono 4878 i nuovi casi di positività al Covid in Piemonte comunicati oggi dall'Unità di crisi della Regione, a fronte di 21.288 tamponi. Nel bollettino di ieri i contagi erano 3171 con l'esito di 16885 tamponi. Dieci in meno di le vittime, oggi 29. Continua ma costante la crescita dei ricoveri: +19 in terapia intensiva (ora in totale 268), +173 negli altri reparti (3871).

Le persone in isolamento domiciliare sono 43.777, gli attualmente positivi in Piemonte 47916, i guariti 36993. (ANSA).