Covid: #noicisiamo per raccontare esperienze a museo Accorsi

(ANSA) - TORINO, 06 NOV - II museo Accorsi-Ometto, in base al nuovo decreto del 3 novembre, è chiuso, ma è 'Open sui social'.

La programmazione prevede una serie di rubriche che vogliono raccontare, durante tutta la settimana, i molteplici aspetti delle nostre collezioni.In questi giorni di chiusura, oltre alle rubriche, il Museo vorrebbe conoscere i racconti dei visitatori: sotto l'hashtag #noicisiamo, si potrà pubblicare, taggandoci, una propria foto in cui sia presente un foglio con la scritta #noicisiamo e raccontare la propria esperienza in museo. Le testimonianze più interessanti saranno raccolte e condivise nelle nostre storie.

A partire dalla prossima settimana queste le rubriche previste: ogni martedì #tesoridarchivio: l'Archivio Storico Fotografico della Fondazione Accorsi-Ometto è fonte inesauribile di informazioni sul mondo del collezionismo del XX secolo che sarà oggetto di brevi approfondimenti miranti a raccontare i rapporti professionali e sociali dell'antiquario Pietro Accorsi, amico di re e di famosi industriali; ogni giovedì #cronachedall800: attraverso immagini e video continueremo a raccontare la mostra in corso, Cronache dall'800. La vita moderna nelle opere di Carlo Bossoli e nelle fotografie del suo tempo; ogni sabato #dentrolopera: a cura dell'Ufficio Conservazione, si scopriranno dettagli e curiosità delle opere più significative della nostra collezione permanente; ogni domenica #almuseolostesso: a cura dei Servizi Educativi, la rubrica per i più piccini che, attraverso storie, giochi e racconti, scopriranno gli oggetti più insoliti del nostro Museo e della mostra in corso. (ANSA).