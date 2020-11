In Piemonte è lockdown, ma continua boom di contagi

(ANSA) - TORINO, 06 NOV - Nel primo giorno di lockdown, tra strade deserte e qualche assembramento nei mercati, il Piemonte segna un altro record di contagi. I nuovi positivi sono 4.878, a fronte di 21.288 tamponi, con i ricoveri che continuano ad aumentare: sono 268 i posti letto occupati in terapia intensiva, il k47% del totale, 3.871 negli altri reparti, dove oggi l'incremento è stato di 173 pazienti. "Al momento la situazione è sotto controllo e ci sono ancora spazi, ma se non si interviene sulle cure domiciliari, abbiamo una previsione di saturazione del sistema in dieci giorni", spiega l'assessore alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, mentre il governatore Alberto Cirio torna a chiedere misure omogenee per tutta Italia. Perchè, dice, "è l'Italia, tutta insieme, che deve uscire dalla pandemia".

I lettini in fila nella Chiesa dell'ospedale San Luigi di Orbassano, dopo le barelle da campo dell'ospedale di Rivoli, sono l'immagine di un sistema che rischia il collasso. Il Piemonte, nelle ultime 24 ore la seconda regione d'Italia per numero di contagi, è tra quelle che fanno più ricoveri. "Stiamo attivando il protocollo per le cure farmacologiche che abbiamo aggiornato ultimamente - spiega Icardi - e che permette a Asl e medici di base di mantenere a domicilio le persone con lievi sintomi". Nel frattempo si stanno creando nuovi posti letto, quelli allestiti dall'Esercito nelle tende e quelli degli ospedali privati, mentre "a giorni aprirà l'ospedale da campo per malati a bassa intensità di cura al padiglione 5 di Torino Esposizioni, al Parco del Valentino.

Anche le province non se la passano bene. Il pronto soccorso dell'ospedale di Novara, ad esempio, è stato costretto ad una chiusura temporanea di alcune ore. Uno stop dettato da un picco improvviso di accessi - oltre una quarantina di pazienti - e dalle saturazioni negli altri ospedali del quadrante. "Dobbiamo parlare di posti letto e di curare i malati, però non poteva passare sotto silenzio il fatto che la colorazione data dal governo all'Italia non rispetta i parametri reali della diffusione del virus - insiste il governatore Cirio - Se chiedo un sacrificio ai piemontesi, lo devono fare anche quelli che hanno le stesso condizioni dei piemontesi". Tra i più tartassati ci sono i commercianti; quelli della Crocetta, il mercato chic di Torino, si sentono presi in giro: "Non c'è stata parità di trattamento, eppure operiamo all'aperto, ci siamo sempre impegnati per il rispetto della sicurezza e delle norme, a cominciare dagli accessi contingentati. E continuiamo a farlo", dicono esponendo per protesta rotoli di carta igienica sui banchi di solito occupati da capi d'abbigliamento, borse, sciarpe, calzature firmate. (ANSA).