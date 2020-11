Mancano letti, brandine in chiesa ospedale

(ANSA) - TORINO, 06 NOV - Anche la chiesa dell'ospedale San Luigi di Orbassano (Torino) si prepara ad accogliere i pazienti Covid.

Come già accaduto per quella del Martini di Torino, fila di brandine sono state allestite dove c'erano i banchi per i fedeli. Pochi giorni fa il San Luigi aveva mantenuto aperto il Pronto Soccorso e, grazie alla riconversione nei mesi scorsi di quattro reparti, erano stati messi a disposizione 135 posti letti per pazienti a bassa intensità di cura. L'aumento dei ricoveri ha portato a scegliere come soluzione anche la chiesa del nosocomio, oltre alla sala convegni. (ANSA).