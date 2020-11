Università: Fond.Roche, 100mila euro a ricercatrici Torino

(ANSA) - TORINO, 05 NOV - Due ricercatrici dell'Università di Torino, Alessandra Ghigo, docente di Biologia Applicata al Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute, e Sara Carletto, psicologa e dottore di ricerca presso il Dipartimento di Neuroscienze 'Rita Montalcini', sono state premiate dalla Fondazione Roche con complessivi centomila euro, per i loro due progetti, rispettivamente nell'area delle malattie respiratori e del rapporto medico-paziente. Il progetto presentato da Alessandra Ghigo mira a identificare i meccanismi alla base della fibrosi polmonare idiopatica, grave malattia dei polmoni rara ma purtroppo in aumento. Il progetto di Sara Carletto si propone di sviluppare un training innovativo nel settore del rapporto paziente-medico con l'ausilio di un'apposita App. Lo scopo del bando 'Fondazione Roche per la Ricerca Indipendente' è quello di sostenere la ricerca indipendente finanziando i progetti di giovani scienziati under 40 che operano all'interno di strutture pubbliche e Ircss. Dal suo lancio ad oggi sono stati stanziati per questo bando 3 milioni di euro ottenendo un crescente successo di pubblico, considerati i 1.700 progetti presentati e i 40 finanziati. (ANSA).