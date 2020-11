Scoppio Quargnento: Dattilo, vittime sono degli eroi

(ANSA) - ALESSANDRIA, 05 NOV - "Oggi è un anno. Un anno da quanto sono mancati tre validissimi giovani colleghi. Per noi sono degli eroi così come in maniera esemplare sì è comportata tutta la squadra". Il comandante nazionale dei vigili del fuoco, Fabio Dattilo, ha ricordato così i tre colleghi morti nello scoppio di Quargnento (Alessandria) nel primo anniversario della tragedia.

Nel piazzale del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Alessandria è stata scoperta una targa ricordo. "Nessuno avrebbe mai immaginato di vivere quel 5 novembre 2019. Rimane molta amarezza - ha detto il comandante provinciale Roberto Marchioni - Sappiamo che il nostro lavoro ha un margine di rischio, però vedere tre ragazzi andarsene con queste modalità non si potrà mai dimenticare".

Alla commemorazione presenti le famiglie delle vittime.

"Questo corpo è una famiglia. È incredibile come si aiutino l'uno con l'altro. Oggi non è un giorno difficile. Lo è tutto l'anno. Ma stamattina alle 6, che è l'ora in cui un anno fa l'altro mio figlio mi ha dato la notizia, è stato tremendo", ha detto il padre di Marco Triches, Carlo.

Durante la cerimonia religiosa in Duomo, invece, è stata letta una lettera della mamma di Antonino Candido, il più giovane delle tre vittime: "Mio figlio sapeva di fare un mestiere rischioso. Ma ci ha rimesso la vita per colpa di persone che volevano frodare l'assicurazione, non dell'imprudenza. Chi ha messo quelle bombole deve pagare il proprio debito alla società. Spero che la giustizia faccia il giusto corso. Lo scorso luglio, durante la visita ad Alessandria, ho sentito l'affetto e la vicinanza di tutti i compagni di mio figlio" (ANSA).