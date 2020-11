Metalmeccanici: Fiom, in Piemonte adesioni altissime

(ANSA) - TORINO, 05 NOV - Sono altissime le adesioni - secondo i primi dati della Fiom - nelle fabbriche metalmeccaniche piemontesi allo sciopero di quattro ore, indetto da Fim, Fiom e Uilm per il contratto: 90% alla Denso di Poirino, 90% alla Primoteca di Villar Perosa (qui lo sciopero è di otto ore), 80% alla Dana di Luserna (anche in questo caso otto ore di fermo). A Torino è in corso il presidio davanti a Leonardo, in Strada dell'Aeroporto.

"Grande riuscita dello sciopero, il più difficile nella pandemia, effettuato nel pieno rispetto dei protocolli.

Federmeccanica farebbe meglio ad ascoltare il travet Pautasso piuttosto che il funzionario Bonomi e a riconoscere con il salario e la sicurezza lo sforzo che i lavoratori stanno facendo per tenere le fabbriche aperte", commenta Giorgio Airaudo, segretario generale della Fiom Piemonte (ANSA).