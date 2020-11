Marchetti inaugura la prima Video Bottega d'Italia

(ANSA) - TORINO, 05 NOV - Alberto Marchetti, leader nella gelateria italiana, butta il cuore oltre l'ostacolo e inaugura un'inedito modo di fare acquisti, una Video Bottega all'interno della quale l'acquirente può passeggiare virtualmente, accompagnato dallo stesso Marchetti per acquistare prelibatezze, soprattutto panettoni, con lievito madre e lievitati tre giorni.

"L'intenzione è condividere il momento dell'acquisto con i clienti - dice Marchetti - conservando una certa fisicità, la possibilità di parlare e sorridere in diretta, scegliere i prodotti sui banchi, aggiungerne e cancellarne prima del conto.

Il tutto per difendere il nostro mercato, ma anche per portare nelle case un momento di serenità e fantasia".

Il progetto di acquisti in videochiamata è reso possibile da una sofisticata tecnologia realizzata con ShopCall. "Per allargare la scelta dei prodotti - spiega Marchetti - abbiamo coinvolto 10 produttori di alta gelateria e alta pasticceria sparsi per l'Italia. Anche perché noi non siamo produttori di panettoni, ma siamo esperti di gelati e tali rimaniamo. Il cliente riceverà i prodotti, provenienti dal nostro negozio a Torino o da qualsiasi altro in 48 ore". (ANSA).