Fondazione Agnelli, 9 milioni nel 2019 per scuola e sociale

(ANSA) - TORINO, 05 NOV - Nel 2019 la Fondazione Agnelli ha generato e distribuito ai suoi principali stakeholders - scuole, università, amministrazioni locali, reti dell'innovazione ed enti impegnati in attività di solidarietà sociale - 9,036 milioni di euro di valore aggiunto suddivisi nelle tre principali aree di attività: 716 mila euro destinati a programmi di ricerca sul sistema scolastico e universitario, 7,9 milioni di euro in progetti a favore dell'istruzione e, infine, 433 mila euro in interventi di solidarietà sociale. Emerge da Bilancio Sociale 2019 che sarà quest'anno disponibile anche in formato digitale.

"Per noi - scrive il presidente della Fondazione Agnelli John Elkann nella lettera introduttiva - il bilancio sociale non è soltanto uno strumento di trasparenza e rendicontazione. È soprattutto una risorsa per parlare ai nostri stakeholder e così capire come il nostro lavoro può essere più utile alla società italiana". (ANSA).