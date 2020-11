CR7 ritrova la Nazionale, convocato dal Portogallo

(ANSA) - ROMA, 05 NOV - Smaltita la quarantena per la posività al Covid, Cristiano Ronaldo è stato convocato dal Portogallo che mercoledì affronterà Andorra in amichevole, successivamente se la vedrà contro la Francia e la Croazia nella Nations League, che detiene. CR7 era risultato positivo al coronavirus il 13 ottobre scorso, proprio mentre si trovava in Nazionale, e fu costretto a saltare il match del 14 ottobre vinto dai lusitani per 3-0 sulla Svezia. Ronaldo è tornato in campo domenica con la Juventus, nel secondo tempo, segnando una doppietta contro lo Spezia. Ieri sera ha giocato l'intera partita di Champions a Budapest contro la locale squadra del Ferencevaros (ANSA).