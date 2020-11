Covid: no presidio lavoratori spettacolo, ma istanze urgenti

(ANSA) - TORINO, 05 NOV - Le nuove disposizioni anti Covid in vigore da domani costringono i Lavoratori Spettacolo Piemonte a rinviare la manifestazione in programma il 7 novembre in piazza Castello, a Torino, al prossimo 5 dicembre, nello stesso luogo e alla stessa ora.

"Nel rispetto di tutte e tutti e vista la compromessa buona riuscita della piazza - spiega una nota - abbiamo preso questa dura e difficile decisione. Nel frattempo il 7 novembre terremo una conferenza stampa online. Nonostante la complicata situazione, le nostre richieste e le nostre istanze sono, a maggior ragione, più che mai attuali e più che mai urlanti giustizia. Abbiamo bisogno di un concreto sostegno al reddito, di diritti, di reali tutele sui luoghi di lavoro e nei momenti di non-lavoro obbligato. Da otto mesi - concludono i Lavoratori Spettacolo Piemonte - siamo dimenticati dalle istituzioni competenti. Occorre al più presto una reale e strutturale riforma del sistema cultura e spettacolo". (ANSA).