Covid: gentilivicini, mostra aperta solo per i condòmini

(ANSA) - TORINO, 05 NOV - Una mostra chiusa al pubblico a causa delle regole imposte dal Dpcm, ma aperta ai 200 condomini che abitano lo stabile che la ospita e covata da una gallina.

gentilivicini, a cura di Piera Valentina Gallov, viadellafucina16, presenta dal 7 novembre, in via S. Giovanni Battista La Salle 16 a Torino, le opere degli artisti Raffaele Cirianni, Daniele Costa, Genuardi/Ruta, Simona Anna Gentile, Diego Miguel Mirabella, Matteo Vettorello Francesca Arri e il collettivo SezioneAurora. Tutti hanno preso parte al programma di residenza 2020 dedicato a giovani artisti italiani e realizzato con il sostegno di Mibact e Siae nell'ambito dell'iniziativa Per chi crea. In mostra un arazzo ricamato con le storie degli abitanti del palazzo, un tappeto dove ci si può sedere per ascoltare storie, pregare o mangiare, una finestra immaginaria sul passato, un percorso visivo nella vita quotidiana del quartiere, un dispositivo per misurare l'energia positiva e un bassorilievo composto dai fregi dei palazzi torinesi.

"Pensare una mostra chiusa al pubblico esterno, ma fruibile soltanto da chi abita gli stessi spazi espositivi, è un gesto simbolico che vuole testimoniare quanto l'arte possa creare vicinanza, identità e offrire rifugio nei momenti di maggiore incertezza" sottolinea Brice Coniglio, artista e ideatore del progetto. Scelte dalla comunità dei condomini dello stabile e dal comitato scientifico di cui fanno parte Patrizia Sandretto Re Rebaudengo e Catterina Seia della Fondazione FitzCarraldo, le opere sono il frutto di residenze che si sono svolte quasi tutte durante il lockdown che ha reso difficile instaurare un contatto con la comunità del condominio e del quartiere. (ANSA).