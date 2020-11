Covid: Aperifish Box a Torino per le sere di lockdown

(ANSA) - TORINO, 05 NOV - Un aperitivo a base di pesce e cocktail anche in lockdown. Per affrontare le nuove misure decise dal Governo che impongono la chiusura dei locali, è questa l'iniziativa messa in campo a Torino con l'Aperifish Box, il kit completo che abbina il delivery Street Fish ideato da Paolo Craveri con drink & cocktail de 'La Drogheria', storico locale delle serate torinesi.

La nuova formula di aperitivo ittico a domicilio è composta da cinque assaggi misti di minitapas o fingerfood di pesce che rappresentano un viaggio intorno al mondo e due cocktail iconici de La Drogheria ispirati ai tarocchi, 'La Temperanza' e 'L'Eremita'. Altra novità la formula 'componi il tuo aperitivo' con quindici assaggi fingerfood. Gli amanti del vino possono ordinare, al posto dei cocktail, una bottiglia di Arneis o Frizzante Brut della cantina Fratelli Rabino. (ANSA).